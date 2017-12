Il cadavere di un uomo è stato ritrovato oggi, sabato 16 dicembre. E’ di un settimese del 1969, il corpo dell’uomo ritrovato accanto ai binari della linea Gtt Chieri-Rivarolo della Gtt nei pressi del cavalcavia di corso Piemonte, a Settimo.

Uomo morto, l’allarme

È stato un residente della zona infatti ad allertare i carabinieri della presenza del corpo accanto ai binari. L’arrivo dei militari sulla massicciata ferroviaria è stato quindi pressoché immediato. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso dell’uomo e la Polizia Ferroviaria che ha condotto i rilievi.

Le ipotesi

L’ipotesi più accreditata, al momento, sarebbe quella del suicidio. L’uomo di cui non sono state ancora rese note le generalità, si sarebbe gettato nel vuoto dal cavalcavia di corso Piemonte. L’impatto al suolo non gli avrebbe lasciato alcuno scampo e sarebbe morto sul corpo per i traumi da caduta riportati. Sul posto è intervenuto anche il medico legale.