Vandali scatenati danneggiata insegna in centro.

Vandali scatenati

Un gruppo di ignoti, nella tarda serata di giovedì, ha preso di mira alcune zone del centro di Settimo. La “scorribanda” ha lasciato tracce che in tanti, ieri mattina, non hanno potuto non notare. Dalle scatole di cartone gettate al centro dell’isola pedonale, fino a più gravi episodi di danneggiamenti.

Danneggiata un’insegna in via Mazzini

I vandali entrati in azione giovedì sera sono probabilmente gli autori del danneggiamento dell’insegna elettronica installata all’angolo tra via Roma e via Mazzini. E’ la dottoressa Franca Scarabello, titolare della Parafarmarcia Aurora del centro storico, a denunciare sui social quanto accaduto.

Lo sfogo

“Settimo Torinese bella da vivere?” scrive quindi la dottoressa nel suo post di sfogo. “Ringrazio chi mi ha fatto questo cadeau. Chissà se andassimo a casa di queste persone e facessimo la stessa cosa, sarebbero contenti…?”. L’insegna che segnala la parafarmacia cittadina, come dimostrano le immagini pubblicate sui social, è stata spezzata. Un danno economico per la titolare dell’attività di via Mazzini. Oltre che uno sfregio nel centro cittadino.