Vigili del fuoco nel Po per un’intervento in centro città.

Vigili del fuoco

Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta nel mezzogiorno di oggi, mercoledì 12 aprile, in centro città. Partita la chiamata da piazza Europa, l’arrivo dei soccorsi è stato quindi immediato e ha permesso di salvare un cagnolino che era precipitato dal parapetto della pista ciclabile.

L’intervento

Il cane, di piccola taglia, ha fatto un volo di alcuni metri. E’ rimasto incastrato tra la vegetazione sulla riva del fiume e l’acqua. Sul posto sono quindi intervenuti insieme agli agenti della Polizia locale per recuperare l’animale spaventato.

Il lieto fine

Vivo il piccolo cagnolino che, probabilmente, al momento della caduta era senza guinzaglio. E’ stato comunque salvato e riconsegnato alla padrona. In tanti, tuttavia, sono stati attirati dalla presenza della camionetta dei vigili del fuoco in centro città e il recupero è stato quindi compiuto davanti a una folla di sanmauresi con il fiato sospeso per le sorti della bestiola.