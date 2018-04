Vittima incidente sulla A4 l’omaggio della città.

Vittima incidente

La città di San Mauro, dove Enrica Bertolotti è nata e cresciuta, è ancora scossa dalla grave perdita. Per tale ragione, gli amici di infanzia e i suoi parenti che ancora risiedono qui hanno deciso di renderle omaggio con un rosario di suffragio.

La cerimonia

La Santa Messa sarà celebrata venerdì 20 aprile, alle 17.30, presso la cappella di San Rocco. Sarà l’occasione, dopo i funerali celebrati la scorsa settimana, per ricordarla e per stringersi al dolore della famiglia.

L’incidente

Enrica stava percorrendo il tratto di autostrada nei pressi di Arluno quando la sua vettura è rimasta coinvolta in un incidente con due mezzi pesanti. In auto con la donna, anche suo figlio, Simone, vivo per miracolo. Per Enrica invece, nonostante i soccorsi tempestivi, non c’era stato più nulla da fare.