Voragini si aprono in centro città.

Sono due le voragini che si sono aperte nelle ultime 24 ore sul territorio settimese. I casi si sono verificati nel cuore del centro storico, prima in via Italia e poi a pochi metri da piazza San Pietro in Vincoli. Fortunatamente, in entrambi i casi, nessuno ha riportato conseguenze. Né automobilisti né pedoni, infatti, passavano sul manto stradale nel momento in cui si sono verificati i cedimenti strutturali.

I casi

Nella mattinata di ieri i tecnici sono intervenuti in via Italia, all’altezza del civico 8. Qui si è infatti verificato un cedimento del manto stradale, probabilmente a causa delle basse temperature di questi giorni che hanno provocato la rottura delle condutture dell’acqua. Il secondo cedimento riguarda invece un’altra area del cuore del centro storico settimese. Si tratta della buca che si è aperta sulla salita pedonale che conduce a piazza San Pietro in Vincoli. Appena è stato dato l’allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Municipale. Una volta allertati i tecnici si è provveduto, inoltre, a transennare l’area.

Le cause

E’ possibile che la causa di questi cedimenti del manto stradale sia da individuare nelle basse temperature di questi giorni. Il gelo avrebbe rotto le tubature creando perdite e infiltrazioni che hanno causato il cedimento. Ma le verifiche dei tecnici sono in corso e presto si procederà alla messa in sicurezza delle aree interessate.