Contro le mafie la manifestazione regionale anticipa la Fiaccolata.

Contro le mafie

Si è svolta questa mattina, mercoledì 21 marzo, la manifestazione organizzata da Libera contro le Mafie. Un appuntamento a cui anche San Mauro, attraverso il suo presidio Lea Garofalo, ha voluto prender parte. A marciare insieme a tanti bambini, associazioni e cittadini per le vie di Saluzzo, i ragazzi guidati dalla referente Cecilia Geninatti e Fabiola Coppola.

La Fiaccolata

L’evento regionale di questa mattina ha anticipato la Fiaccolata in città. Venerdì sera, infatti, alle 20.30 partirà la sfilata per le vie di San Mauro. Una marcia per lanciare un messaggio forte e chiaro: l’impegno al contrasto alle mafie. Alla manifestazione, organizzata dal Tavolo per la Legalità, saranno presenti le istituzioni, le scuole, le associazioni e, ovviamente i cittadini.

Il programma

Il programma di venerdì sera sarà ricco. Si partirà alle 20.30 davanti alla scuola Dalla Chiesa, in via Speranza 40, seguendo il Corpo Filarmonico di San Mauro che aprirà il corteo. Percorrendo le vie Speranza, Mirande, Roma, si raggiungerà piazza Mochino. A seguire, il Ponte Vecchio fino in Piazza Europa, qui ci sarà la lettura dei nomi delle vittime innocenti di mafia. A seguire, gli artisti e allievi della scuola di musica Jam Sound School si esibiranno in un concerto sul palco del teatro parrocchiale di Sant’Anna.