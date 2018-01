Mostra fotografica il Comune raccoglie immagini della città.

Mostra fotografica

C’è tempo fino al 15 febbraio per “aiutare” il Comune a raccogliere materiale fotografico che sarà esposto in primavera a Mirande. Si tratta infatti di un progetto organizzato dall’Amministrazione comunale della cittadina gemellata con San Mauro. L’obiettivo è far conoscere e scoprire le bellezze architettoniche e paesaggistiche del nostro territorio.

Le immagini

Paesaggi, tradizioni, eventi, ma anche personaggi o curiosità legate a San Mauro. E’ vasto l’ambito in cui ogni cittadino potrà sbizzarrirsi per partecipare a questa simpatica iniziativa. Foto “fresche”, ma anche immagini storiche, purché si delineino i contorni della vita locale. E chiunque potrà portare il contributo, non è necessario essere professionisti,

Come fare per partecipare

Per partecipare è sufficiente inviare o recapitare a mano il proprio materiale all’Urp, nell’atrio del Comune. La partecipazione è assolutamente gratuita. La scadenza è il 15 febbraio. L’iniziativa vede il supporto del Comitato Gemellaggi di San Mauro.