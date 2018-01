Patronale Volpiano nasce comitato per allestire l’evento in programma la prossima estate.

Patronale Volpiano nasce comitato

Saranno sette giorni ricchi di impegno, festa e anche devozione. Sono quelli legati alla prossima Festa Patronale di Volpiano, che sarà organizzata in estate. Ma per la realizzazione dell’evento, va detto, il Comune ha deciso di allestire un comitato che si occuperà di tutti i particolari.

Una settimana di festeggiamenti

La festa 2017 si terrà, per la precisione, a partire dal 25 giugno prossimo. Proseguirà, poi, sino a domenica 1 luglio e sarà rcca di momenti dedicati a musica, animazio e tradizione. Tutto ciò è emerso in occasione della prima riunione, che si è svolta nella serata di mercoledì 17 gennaio.

Il Comune ha le idee chiare

Sul come allestire e coordinare la manifestazione, il Comune guidato dal sindaco Emanuele De Zuanne ha le idee chiare. Sarà realizzato, infatti, un gruppo di lavoro permanente, composto da rappresentanti di Pro Loco, borghi, associazioni e coscritti per rivitalizzare la manifestazione e, più in generale, per pianificare la gestione degli eventi.