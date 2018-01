Pista di pattinaggio torna in piazza.

Pista di pattinaggio

Ormai ci siamo. Sono infatti partiti i lavori per l’attesa pista di pattinaggio. L’attrazione, dopo il successo dello scorso anno, sarà allestita in piazza Mochino e inaugurerà sabato prossimo, 13 gennaio.

I lavori

Una bandella apparsa qualche giorno lasciava prevedere l’arrivo dell’attrazione. Questa mattina, venerdì 5 gennaio, sono cominciati i lavori di montaggio. La pista rimarrà in piazza fino a marzo e, sicuramente, rappresenterà un punto di incontro per tanti ragazzi e famiglie del territorio.

La seconda edizione

La pista di pattinaggio a San Mauro arriva per il secondo anno in una delle piazze centrali della città. Lo scorso anno ha infatti rappresentato una novità gradita a tutti i cittadini e non solo. Quest’anno l’Amministrazione ripropone l’attrazione, certi di riscuotere lo stesso entusiasmo. Inoltre, arriva in coda ai tanto apprezzati eventi natalizi proposti in piazza Europa e che si concluderanno domani, sabato 6 gennaio, con la festa della Befana.