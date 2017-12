Antenna 5G la nuova tecnologia parte dal territorio.

Antenna 5G

E’ stata accesa la prima antenna a tecnologia 5G a Torino. Il Politecnico ospiterà quindi la prima antenna in Italia, nonché una delle poche in Europa. La nuova installazione consentirà una connessione record di oltre 20 gigabit al secondo.

Sul territorio

Secondo il progetto, la tecnologia 5G prevede una progressiva copertura della città entro il 2020. Anche il nostro territorio è interessato dall’iniziativa. Infatti, proprio a San Mauro dovrebbe essere installata un’antenna con la connessione di nuova generazione.

Le polemiche

Un’installazione che, tuttavia, non è stata accolta positivamente a San Mauro. Infatti, l’antenna avrebbe dovuto sorgere proprio nell’area residenziale Pragranda, a pochi passi dalle abitazioni e dalle scuole della zona Oltrepo. Si è quindi formato un comitato di protesta per il traliccio e una raccolta firme che ha visto oltre 2 mila sottoscrizioni. Lunedì sera, 18 dicembre, il tema tornerà oggetto di discussione durante la commissione territorio, convocata per le 18.