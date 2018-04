Area Colenghi il silenzio assordante del sindaco.

Area Colenghi

L’associazione commercianti del centro città, non molto tempo fa, si era rivolta alla Confesercenti per il caso supermercato. Un appello a intervenire sulla questione dell’area Colenghi, invitando il sindaco Marco Bongiovanni a un incontro per discutere l’iter della progettazione del Pam in via Casale.

Il silenzio assordante

“Un silenzio assordante”, così Giancarlo Banchieri, presidente della Confesercenti, definisce quello del sindaco di San Mauro a proposito del progetto di un nuovo supermercato nell’area Colenghi. “Lo scorso gennaio – dice Banchieri – abbiamo scritto al sindaco per chiedere un incontro sulla questione. Risollecitato qualche settimana fa: nessuna risposta. Eppure un amministratore ha in dovere di rendere conto del proprio operato ai cittadini e alle loro rappresentanze, specialmente in un caso come questo”.

Il comunicato stampa

“Si tratta di un progetto che, oltre a comportate problemi di viabilità, mette a rischio la sopravvivenza stessa di tante piccole aziende commerciali, già stremate da anni di crisi economica. Questo avremmo voluto dire al sindaco e chiedergli di fare chiarezza su una vicenda sulla quale, in assenza di prese di posizione ufficiali, si susseguono notizie contraddittorie”, si legge ancora nel comunicato stampa.

La battaglia continua

Nonostante l’assenza di risposta, Confesercenti promette sostegno ai commercianti del centro nella battaglia. “Il nostro intervento è stato sollecitato dai commercianti, giustamente preoccupati di un’altra struttura che andrebbe ad aggiungersi alle molte esistenti nelle zona – prosegue Banchieri -. Si parla di nuovi posti di lavoro che il supermercato offrirebbe, senza pensare ai molti che si perderebbero a causa della chiusura di tanti negozi. Il rapporto è, di solito, di uno (creato) a quattro (persi). Ci sono, dunque, tutti gli elementi di preoccupazione, che però il sindaco ha preferito non ascoltare. Noi non ci stancheremo di sottolineare, se e quando troverà il tempo di riceverci. Intanto – conclude Banchieri – la nostra battaglia a fianco dei commercianti continua. Ci piacerebbe sapere da che parte sta il sindaco: è una risposta che deve non tanto a noi, quanto a una parte dei sui cittadini preoccupati per il proprio futuro”.