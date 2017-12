Classe premiata, la cerimonia questa mattina, martedì 19 dicembre in sala consiliare a San Mauro

Classe premiata, il riconoscimento

Si sta svolgendo in questi minuti la premiazione in sala consiliare della classe 4B della scuola elementare Giorgio Catti di San Mauro. Ha vinto, infatti, le fasi provinciali del concorso nazionale, che è stato indetto dall’associazione nazionale alpini sulla Prima Guerra Mondiale.

Le istituzioni

Presente alla cerimonia le Penne Nere di San Mauro, il sindaco Marco Bongiovanni e il vicepresidente regionale. Il video prodotto dagli alunni, che sono stati seguiti dalle insegnanti Maria Grazia Vincoletto ed Enrica Valabrega, dunque, sarà ora inviato alla fase successiva, quella nazionale.

La soddisfazione

Il premio è stato motivo di grande soddisfazione per i ragazzi, che hanno prodotto un lavoro specifico e dettagliato. Motivo d’orgoglio anche per il gruppo alpini sanmaurese, sempre in prima fila per ogni manifestazione, soprattutto nell’ambito del sociale.