Iscrizioni scolastiche, ultimi giorni per decidere dove frequentare le lezioni.

Iscrizioni scolastiche

Il Comune di San Mauro Torinese annuncia che tra pochissimi giorni sarà possibile iscrivere i propri figli a scuola. Sul sito del Comune, infatti, viene ricordato che le iscrizioni si potranno effettuare dal 16 gennaio al 6 febbraio.

Istituto Comprensivo San Mauro 1

La riunione di presentazione delle scuole primarie da parte del Dirigente Scolastico è fissata per il giorno sabato 13 gennaio 2018 alle ore 9:30 presso il plesso “Allende” in Via Dora n. 13 in San Mauro Torinese. I modelli di iscrizione, invece, saranno scaricabili dal sito www.ic1sanmauro.it e/o disponibili presso i diversi plessi dell’Infanzia. I genitori inoltre che hanno necessità di informazioni e di supporto possono telefonare al numero 011/8222358 oppure si possono recare in la Segreteria scolastica, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 16 alle 17.

Istituto Comprensivo San Mauro 2

I genitori, invece, che invece decidono di voler iscrivere il proprio figli in quest’altro Istituto dovranno compilare il modulo inserendo il codice G. CATTI TOEE8AW013 oppure D. CHIESA TOMM8AW012. Dunque sul sito della scuola tutte le informazioni necessarie per la giusta compilazione.