Lidl assume nella provincia di Torino. Nuove opportunità di lavoro per coloro che cercano una nuova occupazione in questo territorio.

Lidl assume

Nuovi posti di lavoro a disposizione per coloro che vogliono tentare di entrare nella squadra di Lidl. La catena di discount, infatti, ha aperto nuove assunzioni in provincia di Torino, e poi precisamente a Volpiano, Nichelino e Carmagnola.

A Volpiano

Apprendisti Preparatori Merce. Questa è la figura che il gruppo cerca per il centro di Volpiano. Chi desidera proporsi deve avere tra i 18 e i 29 anni, possedere diploma di scuola secondaria di secondo grado, preferibilmente a indirizzo tecnico. Si tratta di un contratto di apprendistato part-time. Se invece si ha una Laurea in Statistica/Matematica e materie affini ci si può candidare, sempre per Volpiano, per il ruolo di Sales Analyst.

Nichelino e Carmagnola

In questi due casi si trattano di assunzioni part time. A Nichelino si cercano addetti alla vendita mentre a Carmagnola operatori di filiale.