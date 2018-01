Presidio Pirelli ancora manifestazioni in serata.

Presidio Pirelli

Cominciato nella mattinata di ieri, mercoledì 17 gennaio, lo sciopero dei lavoratori Pirelli è proseguito nella serata. Infatti, la squadra dell’ultimo turno ha incrociato le braccia davanti ai cancelli di via Brescia.

Le cause

Tra i motivi dello scontento dei dipendenti, il mancato rispetto di alcuni dettami contrattuali. In corso i tavoli di trattativa, ma il punto di incontro tra le richieste dei sindacati e l’azienda pare essere ancora lontano.

Le manifestazioni

Lo sciopero di ieri arriva in seguito all’iniziativa nazionale di lunedì 15 gennaio, in cui i lavoratori della Federazione Gommaplastica hanno organizzato manifestazioni a Milano e a Salerno. A Torino, invece, c’è attesa per il tavolo tra segreterie nazionali e dirigenza previsto per il prossimo martedì 23 gennaio.