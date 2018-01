Saldi invernali i consigli dell’esperto.

Saldi invernali

“Attenti agli sconti: iniziano subito con percentuali intorno al 50 percento, ma ricordate che nessuno regala niente”. Con queste parole Francesco Cena, storico commerciante del centro settimese, mette in guardia i clienti. Le promozioni invernale sono cominciate oggi, 5 gennaio, e per alcune settimane saranno l’occasione per molti di togliersi alcuni sfizi.

I consigli

“Bisogna stare attenti ai negozi dove gli scaffali sono pieni di merce”, spiega Cena, commerciante dalla lunga esperienza nel settore. “Talvolta infatti, sono fondi di magazzino o prodotti realizzati ad hoc in occasione dei saldi”. Finte promozioni quindi, nascoste dietro la maschera del grande affare. Inoltre, al fine di risparmiarsi spiacevoli inconvenienti, è sempre utile visitare prima i negozi e poi scegliere: un tempo i clienti entravano nei negozi per comprare, oggi soprattutto per vedere.

Gli influencer

Lo shopping d’oggi è “metereopatico”. Così lo definisce Cena. Infatti “non ci sono più quelli che anni fa definivamo fashion victim – spiega il commerciante, chiarendo il concetto -, quelli che un tempo erano i fanatici dei marchi. Oggi ormai comandano gli Influencer e così i Millennials sono i nuovi clienti che fanno la coda alla ricerca, per esempio, di quella scarpa indossata da un campione, o di quella t-shirt indossata dal personaggio famoso”.