Studenti incontrano migranti ospitati sul territorio, a San Mauro.

Si sta svolgendo l’incontro con i ragazzi delle classi terze delle scuole sanmauresi e i migranti ospitati sul nostro territorio. Ospiti della “lezione” sul tema dell’integrazione, i membri delle cooperative operanti in città. Claudio, Ilaria e Miriam hanno quindi spiegato agli alunni i principali aspetti del fenomeno migratorio.

Il tema

A introdurre l’evento, Maria Luisa Bartolusso, rappresentante di una delle prime realtà che anni fa hanno ospitato le prime famiglie di richiedenti asilo a San Mauro. L’incontro, quindi, è in corso all’interno del teatro della scuola media Dalla Chiesa in via Speranza. Si tratta di un’iniziativa sicuramente molto interessante. L’intento, attraverso la testimonianza delle cooperative operative in città, è quello di far conoscere ai ragazzi come le iniziative di accoglienza si svolgono sul territorio della nostra zona.

L’accoglienza

Sono diverse le iniziative che la città di San Mauro sta organizzando proprio nell’ottica di coinvolgere in particolare i migranti ospiti. Molte le realtà coinvolte. E oltre ad alcune associazioni, dunque, anche la scuola sta cercando di coinvolgere i ragazzi nell’ambito di iniziative finalizzate in particolare all’integrazione. E proprio l’integrazione rappresenta l’obiettivo principale da raggiungere, anche attraverso l’organizzazione di incontri come quello di oggi alla scuola media di via Speranza.