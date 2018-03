Trony chiude definitivamente. I punti vendita di Chivasso e Settimo Torinese, infatti, non sono più operativi. Il provvedimento dopo il fallimento dell’azienda.

I punti vendita di Chivasso e Settimo Torinese non apriranno più i battenti. Questa la decisione giunta dopo che la Dps, società che ha il maggiore pacchetto di aziende commerciali a insegna Trony ha dichiarato fallimento.

Crisi in tutta Italia

I punti vendita sono dislocati in tutta Italia. Dalla Liguria al Piemonte, senza dimenticare la Lombardia, Veneto, Friuli e Puglia. Tanti i dipendenti che rischiano ora di restare senza un entrata. Che rischiano di non riuscire più a mantenere le proprie famiglie. I sindacati, infatti, stanno valorando per attivare la cassa integrazione

Una difficile situazione

La Dps aveva chiesto il concordato preventivo che però non è stato giudicato percorribile dal giudice fallimentare. Il giudice, infatti, ne aveva decretato il fallimento. Intanto, si sta cercando di comprendere anche se ci sia qualche privato che abbia l’interesse ad acquisire i 43 punti vendita.