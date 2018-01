Botti Capodanno il divieto dei Comuni.

Botti Capodanno

Ormai l’ordinanza anti-botti si sta espandendo a macchia d’olio sul nostro territorio. Da Venaria alla collina, quasi tutti i Comuni hanno previsto limitazioni e divieti per la notte di Capodanno. Un provvedimento che mira, da un lato alla prevenzione di incidenti e quindi guarda con attenzione alla salute dei cittadini, dall’altro invece la tutela degli animali.

Sciolze

Anche Sciolze ha quindi emesso la limitazione attraverso un avviso pubblico comparso in queste ore sui canali di comunicazione dell’ente. La sindaca Gabriella Mossetto invita infatti i cittadini a non utilizzare “petardi, botti e affini durante le festività e in particolare la sera del 31 dicembre”.

Chi invece li “incoraggia”

Fa scalpore invece l’avviso pubblicato ieri sulla pagina Facebook del Comune di San Mauro. Contrariamente alla maggior parte delle Amministrazioni comunali, infatti, il sindaco Marco Bongiovanni autorizza l’utilizzo dei botti per la notte del 31 dicembre.