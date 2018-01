Consiglio al freddo sciarpe e maglioni tra gli scranni.

Consiglio al freddo

Sciarpe e maglioni, abiti pesanti e cappotti per il Consiglio comunale di questa sera, martedì 9 gennaio. Secondo quanto si legge sul sito istituzionale del Comune di San Mauro, infatti, la seduta prevista in serata, a partire dalle 21, sarà all’insegna del freddo a causa di un problema tecnico.

Riscaldamento guasto

Sebbene in quest’occasione l’Amministrazione abbia provveduto ad avvisare i cittadini per tempo, non è la prima volta che la sala consiliare è fredda. E’ da tempo infatti che sala Falcone non viene adeguatamente riscaldata. Infatti, già il 19 dicembre, durante la premiazione di un concorso indetto dall’Associazione Nazionale degli Alpini, il pubblico aveva già dovuto fare i conti con il riscaldamento mal funzionante.

La seduta

I temi trattati nel corso della seduta di questa sera, tuttavia, contribuiranno a rendere il clima particolarmente caldo. Infatti, all’ordine del giorno compare la discussione sul debito fuori bilancio e l’istituzione della commissione di garanzia. Inoltre, si parlerà nuovamente della questione autisti.