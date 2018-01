Ecocalendari nuovi, sono in fase di distribuzione da parte del Comune di Gassino.

Ecocalendari nuovi, gli invii

Sono in fase di distribuzione da parte della Seta gli Ecocalendari nuovi, anche a Gassino. Le famiglie del territorio, dunque, li riceveranno divisi per zone, con le relative vie associate. La raccolta dell’indifferenziato continuerà ad essere effettuata ogni due settimane, in linea con quanto accade nei comuni limitrofi. L’unica eccezione è quella della cosiddetta “zona 4 bis”, che essendo costituita da utenze particolari, manterrà il passaggio settimanale.

Raccolta vetro, plastica e carta

Così come è stato programmato lo scorso anno, anche per il 2018 sarà assosultamente confermato il passaggio settimanale per la raccolta di vetro, plastica e carta. Si svolgerà al giovedì. E’ comunque già possibile scaricare l’ecocalendario della propria zona dal sito di Seta.

Smaltimento ingombranti

Come di consueto i cittadini di Gassino potranno attendere l’ultimo sabato del mese per conferire gli ingombranti all’ecocentro mobile in piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Ma questa non è l’unica opportunità. A disposizione, infatti, ci sono anche gli ecocentri fissi nell’ambito del territorio del Bacino 16.