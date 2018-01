Elena Piastra preferisce la sua Settimo Torinese al leader del Pd Matteo Renzi.

Elena Piastra incanta Renzi

Piastra da eterna promessa della politica locale adesso che è stata pubblicamente consacrata dal segretario nazionale del Partito Democratico, Matteo Renzi, può correre. Da sola. Libera. Piastra, infatti, ha incantato Renzi nel suo discorso al Lingotto la scorsa settimana. Da lì, la proposta del leader Pd di vederla a Roma.

… ma lei ama Settimo

Nata e cresciuta nella prima stagione della sua storia amministrativa sotto l’ala protettrice di Aldo Corgiat, l’attuale assessore al bilancio e cultura ne ha fatta di strada. A lei è stata offerta la grande possibilità di volare giovanissima a Roma. Ma lei, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe scelto la sua Settimo. Di continuare ad amministrare quella città che lei reputa bellissima.

Sarà il prossimo sindaco?

Ma sarà veramente Piastra la prossima candidata del Pd alle amministrative? E’ questa la domanda che ora sorge spontanea. Sarà lei a prendere il posto di Fabrizio Puppo, suo attuale sindaco? Certo, Elena ha tutte le carte in regola per provarci nella tornata elettorale del 2019. Ora non resta che aspettare per capire quale sarà la scelta del Partito Democratico anche per la cittadina di Settimo.