Elezioni 2018 ecco chi sono i candidati 5 stelle.

Elezioni 2018

Manca circa un mese all’appuntamento con le elezioni politiche del 4 marzo e i motori della campagna elettorale sono già caldi. Le liste sono ormai complete e i partiti maggiori hanno iniziato la presentazione dei candidati sul territorio.

I candidati del Movimento 5 Stelle

Dopo le “parlamentarie” i coordinamenti del Movimento 5 Stelle hanno iniziato ad incontrare i cittadini. E lo hanno fatto anche ieri, lunedì 29, a Gassino. Qui, infatti, è stata presentata ufficialmente e per la prima volta, la rosa dei candidati che correranno per un posto alla Camera o al Senato della Repubblica per i collegi 5 (Ivrea) e 7 (Settimo).

Chi sono gli aspiranti parlamentari

A fare gli onori di casa il consigliere regionale Davide Bono, che ha dato la parola a tutti i presenti. A partire da Jessica Costanzo, prima in lista tra i candidati al proporzionale del Collegio di Settimo. Tra gli altri sono intervenuti anche Giuseppe Masciari, candidato all’uninominale nel collegio di Settimo e Chivasso per il Senato. E Rosario Fondacaro, candidato nello stesso collegio ma alla Camera. Le conclusioni, invece, sono state affidate a Silvia Chimienti, deputata uscente, che invece, ha deciso di non ricandidarsi più.