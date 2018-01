Forza Italia, tutti i candidati del Piemonte.

Forza Italia

Manca poco più di un mese alla tornata elettorale che definirà il prossimo Governo romano. Forza Italia scende in campo al fianco della Lega Nord e di Fratelli d’Italia. Ora non resta che scoprire nel dettaglio i candidati.

Forza Italia lascia a casa Fluttero

Camera dei Deputati

Per Piemonte 1 sono Paolo Zangrillo, Claudia Porchietto, Roberto Trombini e Chiara Grisotto per Camera 1. Per la Camera 2 ci sono, invece, Claudia Porchietto, Roberto Pella, Daniela Ruffino e Enrico Pianetta. Nella circoscrizione Piemonte 2 invece ci sono Osvaldo Napoli, Daniela Ruffino, Ugo Cavallera e Rosanna Ballatore (Camera 1) mentre Daniela Ruffino, Diego Sozzani, Cristina Mirella e l’ex consigliere regionale di CrescentinoLuca Pedrale (Camera 2). Nel sistema uninominale, invece, Marco Francia (Torino Centro), Roberto Rosso, Claudia Porchietto (Moncalieri), Daniela Ruffino (Pinerolo), Carluccio Giacometto (Chivasso e Settimo) e Mirella Cristina (Verbania).

Al Senato invece…

Il partito, invece, per il Senato ha deciso di candidare Gilberto Pichetto Fratin (Vercelli – Biella), Massimo Vittorio Berutti (Alessandria – Asti), Marco Perosino (Cuneo) e Maria Virginia Tiraboschi (settimo – Ivrea).