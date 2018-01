Liberi e Uguali, nasce ufficialmente il Comitato della collina in vista delle elezioni del 4 marzo.

Liberi e Uguali

E’ prevista per domani sera, giovedì 18 gennaio, la presentazione del Comitato di Liberi e Uguali in vista delle elezioni politiche del 4 marzo. Ormai la campagna elettorale sta entrando nel vivo. Il gruppo ha già organizzato dei banchetti nei mercati di Gassino e San Mauro, ma ora vuole costituirsi ufficialmente.

La serata

Giovedì 18 gennaio, dunque, il Comitato si riunirà alle ore 21, al bar Renato di Gassino. Lo scopo della riunione è anche quello di preparare nel migliore dei modi le iniziative da presentare in campagna elettorale a sostegno della candidatura alla presidenza del Consiglio dell’attuale presidente del senato Pietro Grasso.

La campagna elettorale

Sabato scorso un banchetto di Liberi e Uguali è stato allestito nei pressi dell’area mercatale di Gassino. Lunedì, invece, lo stesso banchetto è stato allestito a San Mauro, in occasione del tradizionale mercato settimanale in piazza Gramsci. Le iniziative di piazza proseguiranno anche nelle prossime settimane per far conoscere simbolo e programma.