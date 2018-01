Massimo D’Alema a Settimo Torinese per l’inaugurazione della sede di Articolo 1.

Massimo D’Alema

È stato Massimo D’Alema a inaugurare la sede di Articolo 1 – Liberi e Uguali di Settimo. Dove, storicamente, era ospitata la sezione del Partito comunista italiano e, di recente il Partito Democratico, ci sono oggi gli spazi della nuova formazione politica della sinistra italiana. Ospite d’onore per il taglio del nastro, appunto, è stato D’Alema, uno dei protagonisti più carismatici della scissione dal Partito Democratico.

I presenti

Accolto dall’ex sindaco Aldo Corgiat, volto leader per Mdp del nord est di Torino, Dino Sportiello, l’assessore Sergio Bisacca, il capogruppo in Consiglio Enrico Siniscalchi, la consigliera Ilaria Romaniello e tantissimi militanti, D’Alema si è poi spostato alla Suoneria di via Partigiani, dove è in corso una cena rivolta ai militanti della formazione politica. Ad accogliere D’Alema, nella sede di via San Francesco, c’era anche il sindaco Fabrizio Puppo.