Nuovo assessore Cinque Stelle per Bongiovanni scelta Giulia Guazzora, a San Mauro.

Nuovo assessore Cinque Stelle

Verrà formalizzata nella giornata di domani, giovedì 19 aprile, la nomina del nuovo assessore per la Giunta Cinque Stelle di San Mauro, che è guidata dal sindaco Marco Bongiovanni. La scelta è ricaduta su Giulia Guazzora, una vera novità. Il suo nome, infatti, tra tutti quelli papabili che in queste settimane sono stati fatti, non era mai emerso.

Le deleghe

Al nuovo assessore, dunque, verranno affidate alcune deleghe principali, tra cui quelle alla Cultura, al Turismo, alla Trasparenza, alla Comunicazione, ai Servizi Demografici e Cimiteriali. Nell’ambito della sua nomina, dunque, è stato fatto un rimpasto delle deleghe per equilibrare il lavoro all’interno della Giunta.

La sorpresa

Come detto il nome di Giulia Guazzora rappresenta una vera e propria sorpresa. Negli ultimi mesi, infatti, erano stati fatti altri nomi, tra cui quello di Alda Pinton e di Giada Boasso. Il nuovo assessore, dunque, nei prossimi giorni sarà immediatamente chiamata a prendere contatto con il suo nuovo impegno all’interno della Giunta sanmaurese.