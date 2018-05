Passerella via Brofferio chiusa fino al 21 maggio

Passerella via Brofferio

La passerella di via Brofferio resterà chiusa fino al prossimo 21 maggio. Sono in corso, infatti, i lavori di manutenzione della pavimentazione. Si tratta di un intervento che da tempo era stato richiesto dai residenti, per questioni legate in particolare alla sicurezza.

Il collegamento

La passerella collega la zona di via Brofferio con quella di via Allende, lungo il tratto ferroviario della Torino – Milano. I lavori hanno preso il via all’inizio di questa settimana. La speranza, dunque, è quella che, in base alle condizioni atmosferiche, possano concludersi entro il tempo previsto, per non creare ulteriori problematiche.

Il disagio

Certamente l’intervento che verrà realizzato permetterà ai pedoni di poter disporre di un servizio migliore e più sicuro rispetto a quello attuale. Nel frattempo, con la passerella chiusa al transito, dunque, gli stessi settimesi che utilizzano da sempre questo collegamento, dovranno optare per un percorso alternativo. Da mesi i lavori per la riqualificazione della passerella sono al centro dell’attenzione, oggetto di molti spunti polemici, in particolare dai cittadini. L’avvio di questo intervento, quindi, è stato certamente visto con favore, perché va finalmente a sanare una situazione che, ormai, si protraeva davvero da tempo.