Piste ciclabili ecco i costi.

Piste ciclabili

La minoranza consigliare si è vista approvare anche l’emendamento legato alla pista ciclabile. E di questo Emanuele Pedrazzini, capogruppo di minoranza, ha presentato il progetto: «Il nuovo supermercato che sorgerà in via Fiandesio realizza una pista ciclabile». «Noi chiediamo di realizzare il primo lotto, cioè quello che collega questa con il centro di Saluggia, in modo tale da rendere sicuro il passaggio ed evitare incidenti».

I costi

Il costo dell’opera è di 60mila euro. Per realizzare questo progetto il Comune potrà fare richiesta di contributo alla Regione Piemonte che proprio per le piste ciclabili ha predisposto un bando.

Contributo da parte della Regione

Il contributo della Regione ammonta al 60 per cento del costo complessivo dell’opera (sino a 200mila euro). Il Comune dovrebbe solo farsi carico del restante 40 per cento».