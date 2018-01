Politiche presentazione del Movimento 5 Stelle oggi a Gassino.

Politiche presentazione 5 Stelle

Questa sera, lunedì 29 gennaio, alle 20.30 al centro culturale Primo Levi di via Don Camillo Ferrero 3 a Gassino, il Movimento Cinque Stelle presenterà i candidati alle prossime elezioni politiche. Potrete conoscere chi domenica 4 marzo per i collegi 5 (Ivrea) e 7 (Settimo), sia nell’uninominale che nel proporzionale, scenderà in campo.

Blockchain

Subito dopo, dalle 21 circa, ci sarà la conferenza per trattare il tema relativo al “Blockchain”. Un sistema sul quale il Movimento 5 Stelle ha dimostrato di far sul serio, di puntare a questa innovazione. E di questo se ne discuterà, appunto, questa sera dopo la presentazione dei candidati.