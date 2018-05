Tasse ridotte per famiglie in difficoltà

Tasse ridotte

Il Comune di Castiglione anche quest’anno ha confermato le riduzioni per le tasse alle famiglie che si trovano in situazioni di difficoltà. Tali sgravi, in particolare, riguarderanno la Tari, ovvero la tassa rifiuti. L’Amministrazione sta seguendo con grande attenzione la situazione delle famiglie in difficoltà e per questo ha deciso di confermare le riduzioni.

Chi può averne diritto

Ad accedere alle riduzioni saranno, in particolare, nuclei familiari che si trovano in condizioni specifiche. A fare da riferimento, dunque, sarà il reddito Isee, che verrà, quindi, preso in considerazione. Tutti i casi contemplati, comunque, potranno essere verificati direttamente sul sito internet del Comune di Castiglione.

Le domande

Le domande per poter avere diritto a tali sgravi potranno, dunque, essere formalmente compilate ritirando l’apposito modulo presso l’ufficio assistenza del Comune. Questo è aperto al pubblico il lunedì ed il giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.45. Maggiori informazioni potranno essere reperite anche sul sito internet del Comune.