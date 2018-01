Atletica Settimese in evidenza nel week end con i risultati degli atleti giovanili e dei master

Atletica Settimese Pietro Arese sul podio al cross internazionale di Elgobar in Spagna

Nella prestigiosa gara campestre internazionale inserita nel massimo circuito Iaaf in evidenza Pietro Arese. Infatti, il sanmaurese diciottenne atleta azzurrino under 20 è giusto secondo correndo i 6,624 chilometri del percorso in 22,45. A vincere, il belga Tim Van der Velde. Nel meeting indoor sprint end hurdles di Aosta, invece, Vincenzo Martinelli è giunto secondo nei 60 ostacoli. Il giovane era all’esordio nei cadetti.

In evidenza anche la squadra Cadette

Nella corsa campestre categoria cadette sorprendente primo risultato di rilievo societario. Ovvero il secondo posto pari merito nel campionato regionale di società di cross Fidal tenutosi domenica a Verrone. Gara valevole anche come prima prova del campionato regionale promozionale Fidal, nel percorso dei due laghetti di 2.140 metri che ha visto tra le protagoniste le migliori atlete mezzofondiste del panorama regionale. Trascinate da Lucrezia Bicego Palesa in splendida forma, giunta undicesima con un’ottima progressione. Le altre cadette sono Matilde Bicego Palesa, Greta Palma, Martina Fissore e Rapalino Sofia si sono laureate vicecampionesse regionali di corsa campestre pari a merito con le atlete dell’Atletica Alessandria dietro le vincitrici dell’Atletica Saluzzo. Grande soddisfazione per questo risultato anche in considerazione del primo posto conquistato tra le società partecipanti della provincia di Torino.

Al maschile buone prove di Davide Ferrara e Tommaso Garino

Nei ragazzi ottimo ottavo posto di società. Nei 1240 metri del tracciato si sono messi in evidenza Carlo Mantecchini, Villaschi Andrea, Faustini Dario, Gandolfo Nicolò, Lovisolo Andrea, Pampuro Filippo, Notario Daniele e La Fortezza Simone. Invece, decimo posto per le ragazze con le buone prestazioni di Sara Di Gennaro,Chiarulli Linda,Rattero Carlotta E Tagliente Giulia.

La gara degli 800 metri categoria Esordienti A

Nei master ottimo secondo posto di Antonella De Luca nelle F50 e buona prova di Paolo Gandolfo nei M45. Tra gli assoluti presenti ad Aosta da segnalare anche i piazzamenti complessivi degli atleti del settore velocità, impegati nei 60 metri con undicesimo posto negli junior di Francesco Antonino in 7.43, il 16° di Davide Garrone ed il 18° di Fabio Freni ed Omar Benlakkaddem.