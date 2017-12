Calcio risultati dilettanti ecco com’è andata la domenica del pallone delle formazioni del Chivassese

Calcio risultati dilettanti in Eccellenza cade in casa la Pro Settimo Eureka

Il periodo positivo della Pro Eureka Settimo si ferma in casa. Infatti, al Renzo Valla la formazione settimese è stata battuta di misura, 1 a 2, dall’Arona. Purtroppo, nello stesso girone, quello A, il San Maurizio Canavese è stato travolto 4-0 sul campo del Città di Baveno. E stessa sorte anche per gli Orizzonti United fermato sul 2 a 0 dalla Biellese.

In Promozione la Pianese del presidente Tubino rialza la testa

Dopo una settimana di “passione”, per il ko nel derby con il Gassino, La Pianese rialza la testa. Infatti, la squadra del presidente onorario Libero Tubino, sul proprio terreno, supera con due gol il Venaria. I gol tutti nella ripresa con il giovane chivassese Ceria, figlio d’arte, e Geografo. Pertanto, con questo successo, i collinari si rilanciano al secondo posto. Tuttavia il Bollengo Albiano è sempre in fuga a + 8. Nello stesso girone, particolarmente rilevante anche il Chivasso, dopo il Ko di 7 giorni prima per 5 a 0 contro la capolista, si rifà battendo in trasferta il Quincitava. Successo anche del san Mauro, 2 a 0, sul terreno del Mathi.

In Prima categoria, una giornata vietata ai deboli di cuore

La Vischese con una partita ricca di pathos riesce a superare con un tiratissimo 2-1 il Corio. Squadra, questa, con cui è in lotta per allontanarsi dalla zona retrocessione. Infine, l’Atletico Volpiano Mappano, dal canto suo, vince il delicato match contro il Calcio Ivrea 1905 con il risultato di 3-2, in un incontro ricco di emozioni.