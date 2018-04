Derby La Pianese contro Gassino, il risultato finale premia la formazione del presidente Libero Tubino. Continua la fuga dei biancorossi a due giorni dal termine del campionato.

Derby La Pianese contro Gassino

Finisce 2 a 0 per la Pianese il derby con il Gassino. Nel secondo tempo arriva il gol di Geografo che chiude definitivamente la partita. Un solo grande brivido nel finale per i padroni di casa quando Porticchio colpisce un avversario in area a palla ferma e l’arbitro decreta espulsione (rosso diretto) per il difensore de La Pianese e calcio di rigore.

La Pianese contro Gassino 1 a 0 IL VIDEO

Rigore fallito

È il 49º minuto del secondo tempo. Per il Gassino sul dischetto si porta Trussardi ma la sua conclusione violenta si perde alta sulla traversa ed esplode la gioia del popolo della Pianese che può così festeggiare la vittoria del derby.

Biancorossi in fuga

Vittoria importante anche per ciò che concerne la lotta per l’eccellenza visto che la squadra del presidente Libero Tubino continua essere in fuga a due sole giornate al termine del campionato.

Su la Nuova Periferia in edicola da martedì 1 maggio pagelle dei protagonisti e approfondimenti.