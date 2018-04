Ginnastica artistica Libertas sugli scudi, nuovi successi per le gassinesi.

Continuano i campionati del calendario della Federazione Ginnastica con la seconda prova del Campionato Junior

del settore Silver. Le ginnaste della Libertas hanno primeggiato confermando e migliorando i podi conquistati nella prima prova.

I risultati

Nella categoria Junior miglior prestazione di squadra per Greta Presutto che si conferma ginnasta di talento vincendo la classifica assoluta e conquistando l’oro al corpo libero e l’argento alla trave e al volteggio con prestazioni di alto valore tecnico. Salgono sul podio anche Martina Costanzo che conquista il bronzo alla trave e alla parallela e Martina Casciano oro al volteggio e argento alle parallele. Nella categoria Senior1 splendido primo posto per Giulia Casciano che conferma al primo posto al corpo libero e volteggio migliorandosi a tutti gli attrezzi. Nella categoria Senior2 secondo gradino del podio per

Sara De Fazio, che conquista anche l’oro alla trave con uno splendido esercizio e l’argento al corpo libero.

Interregionale

Tra le giovani promesse della categoria Allieve nel Campionato Interregionale Gold valevole per la qualificazione alla fase nazionale. Le ginnaste Libertas Matilde Strippoli e Beatrice Mulazzi si migliorano di 3 punti nelle loro rispettive categorie classificandosi rispettivamente all’undicesimo e al decimo posto. Le tecniche societarie Beatrice Cappai e Giorgia Panetta sono fiduciose nel miglioramento tecnico che possono effettuare le ginnaste in vista dell’appuntamento nazionale.