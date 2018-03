Italiani di nuoto, Crescentino e San Mauro sul podio in questi primi giorni di gara. Uno splendido inizio per la Dynamic Sport femminile che ha conquistato già tre titoli.

Italiani di nuoto

La Dynamic Sport da venerdì 23 e fino a mercoledì 28 marzo in trasferta per i Criteria giovanili invernali in programma a Riccione. Una squadra combattiva quella che comprende gli atleti dei gruppi agonistici di Crescentino, Biella, Rivarolo, San Mauro Canavese, Ivrea.

Campionati Nazionali di Nuoto I PROTAGONISTI

Tre podi

Si aprono con il botto i Campionati Nazionali giovanili invernali per la Dynamic Sport. Nella prima delle tre giornate di gare del settore femminile subito tre titoli italiani. A conquistarli l’atleta di San Mauro, Carola Valle, prima nei 50 stile libero juniores 2003 con il nuovo record della manifestazione di 25”24. Non manca la crescentinese Helena Biasibetti, prima nei 200 delfino juniores 2002 con il personale di 2’11” e la staffetta 4×200 stile libero, davanti alle corazzate Team Veneto e Sport Managment Lombardia grazie a quattro fantastiche frazioni di Biasibetti, Valle, della biellese Chiara Ortone e della crescentinese Caterina Momi.

Gli allenatori

Un applauso a loro ed ai tecnici Donato Nizzia, Lucia Dante, Enrico Rubino e Riccardo Mosca.