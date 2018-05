Pedale Sanmaurese ancora sul podio

Lo scorso fine settimana il settore giovanile del Pedale Sanmaurese è stato ancora una volta protagonista. I ciclisti collinari, infatti, hanno ottenuto altri preziosi piazzamenti, dimostrando, dunque, di essere in gran forma. Una bella soddisfazione per lo staff del sodalizio sportivo sanmaurese, che da sempre lavora soprattutto per valorizzare i ragazzi.

I risultati

A San Gillio, dunque, nella categoria G2 Stefano Bertotto è riuscito a sbaragliare il campo degli avversari. Il giovane sanmaurese, infatti, ha tagliato il traguardo per primo, salendo, dunque, sul podio più alto nella sua categoria. Nella categoria G6, invece, Simone Del Priore si è piazzato al posto d’onore, salendo dunque sul secondo gradino del podio.

Prossimi impegni

Nelle prossime settimane i ragazzi del sodalizio ciclistico sanmaurese saranno ancora in gara. L’obiettivo sarà quello di confermare l’ottimo avvio della stagione, cercando di portare a casa altri prestigiosi piazzamenti. Il Pedale Sanmaurese, quindi, si conferma tra le migliori società ciclistiche della nostra zona.