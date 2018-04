Pedale sanmaurese tante soddisfazioni nel fine settimana

Pedale sanmaurese

Sono riprese le competizioni per i ragazzi del Pedale Sanmaurese. Lo scorso fine settimana si sono svolti altri importanti appuntamenti. I ciclisti collinari sono stati impegnati su più fronti, riuscendo a portare a casa prestigiosi risultati, che hanno premiato gli sforzi fatti durante la preparazione. I ragazzi del Pedale Sanmaurese, dunque, continueranno a portare in giro i colori della città nei prossimi appuntamenti che si svolgeranno soprattutto in un ambito regionale. l’obiettivo, dunque, sarà quello di continuare il percorso di crescita già avviato nel corso della passata stagione.

I successi

Doppio successo per i colori sanmauresi nella categoria G2 con Stefano Bertotto e nella categoria G6 con Simone Del Priore. Nella categoria Mountain bike, invece, a Grinzane Cavour, si è classificato al primo posto Alessandro Cericola. Ottime prestazioni, dunque, che fanno ben sperare anche in vista degli impegni futuri.

Un sodalizio storico

Tra le associazioni sportive di San Mauro, dunque, il Pedale Sanmaurese rappresenta certamente un sodalizio storico. Il gruppo punta tutta la sua attenzione soprattutto sulla valorizzazione dei giovani, che stanno certamente emergendo. La stagione, quindi è partita all’insegna delle grandi soddisfazioni, con l’auspicio che possano continuare. Lo sport sanmaurese, quindi, continua ad essere in primo piano.