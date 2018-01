Scuola calcio è Valter Goteri il nuovo direttore scelto dal San Mauro.

Scuola calcio

E’ stato ufficializzato il nome del nuovo direttore della scuola calcio del San Mauro. La società del parco Einaudi ha scelto su un’opportunità interna, puntando su Valter Goteri. A lui, attraverso un comunicato stampa, sono giunti gli auguri della società. “Tecnico del San Mauro, profondo conoscitore dell’attività dei nostri bambini e persona stimata da tutto il San Mauro calcio”.

La nomina

Valter Goteri, dunque, prende il posto di Luigi Maggia, che nei giorni scorsi, aveva presentato le dimissioni per motivi di impegni personali, che non gli consentono di proseguire con la stessa intensità come Direttore del vivace settore giovanile GialloBlu.

Il messaggio della società

“La Usd San Mauro calcio, pur comprendendo a malincuore le ragioni personali, nel ringraziare Luigi Maggia, per quanto fin qui ha operato con profitto e dedizione come direttore della nostra Scuola Calcio, per i successi ottenuti che hanno reso la nostra Scuola Calcio protagonista, gli augura un pronto rientro nella famiglia del SanMaurocalcio, certo che potrà sempre contare sulla sua enorme esperienza e capacità, doti ampiamente dimostrate e condivise da tutto il mondo del SanMauro e da tutti i tifosi”.