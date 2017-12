Settimo Pianese salta il big match di Promozione a causa del campo innevato.

Settimo Pianese salta il big match

Era tanta l’attesa intorno alla partita tra la Pianese e il Settimo, due delle formazioni protagoniste di questo primo girone di andata. E’ ufficiale che a causa del terreno di gioco ghiacciato delle violette non permette che il match si possa disputare.

Il rammarico dei tifosi

L’incontro era tanto atteso non solo dai protagonisti in campo ma anche dai tifosi per capire la reale forza delle due squadre e chi nel 2018 avrebbe avuto più change per assestare il colpo definitivo al campionato.

I più delusi sono i biancorossi

Tra le file della squadra di mister Capobianco c’è la delusione di non poter affrontare questo delicatissimo incontro in un momento in cui la squadra era in ripresa. Infatti nel turno precedente i biancorossi avevano battuto per 2 a 0 il Volpiano e avrebbero viaggiato sulle ali dell’entusiasmo in casa del Settimo. Dove avrebbero trovato, tra gli altri, l’ex Marco Capraro di Brandizzo.