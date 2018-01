Settimo Rugby è stato un week end nero con la sola vittoria della Under 18

Settimo Rugby, incassati in due giorni 128 punti

Le premesse del sabato lasciavano sperare in un weekend migliore, con l’Under 16 di Carosso tornata alla vittoria nel primo match del 2018 (30-13 il finale) con Fiumicello. Ben diversa, invece, è stata la domenica, dove le squadre settimesi impegnate: Senior, Cadetti e Under 18, hanno incassato la bellezza di 128 punti, realizzandone solo 18. Una giornata da dimenticare, anche se con qualche distinguo.

In serie A impegno proibitivo contro la forte Sitav Lyons Piacenza

In serie A, opposti alla “schiacciasassi” Sitav Lyons Piacenza, i settimesi hanno potuto poco o nulla se non cercare di contenere il passivo entro limini non umilianti. Il 43-5 finale (meta di Zorzetto per i settimesi) rispecchia appieno l’andamento del match, mai in discussione. Stesso discorso per l’Under 18 èlite con Viadana. I mantovani sono una big della categoria. Non a caso vantano una tradizione di vertice a livello giovanile. Di fronte a una formazione così compatta, ai settimesi non sono mancati l’impegno e la voglia di restare nel match. ma non sono bastati perché alla fine prevalere gli ospiti con il punteggio di 42-8. I punti del VII° sono arrivati da una meta di Davel e un piazzato di De Klerk.

Sorpresa (negativa) dei Cadetti

La sorpresa negativa di giornata è arrivata dai Cadetti. La formazione di Muggianu, opposta allo Stade Valdotain terza in classifica, non è praticamente scesa in campo. I valdostani si sono imposti in modo netto per 43-5 lasciando poco spazio alle considerazioni, se non quella che i gialloblù (che nonostante il rovescio interno mantengono il primato in classifica) non dovranno più concedersi in futuro pause di questo genere. Si chiude così il resoconto di un week end da archiviare in fretta per il club settimese. Doveroso in settimane ritrovare concentrazione ed energie per ritornare in campo nel prossimo turno con piglio e determinazione ben diversi.