StraVerolengo iscrizioni aperte anche online. La manifestazione si svolgerà domenica 20 maggio e avrà due percorsi di lunghezza diversa.

StraVerolengo, grande attesa

La StraVerolengo un’occasione per valorizzare il territorio e creare un evento che con il tempo cresca sempre di più. E’ questo l’obiettivo con il quale il Comitato Progetto Verolengo Futura insieme al Comune di Verolengo organizza la seconda edizione della corsa podistica non competitiva. Un evento patrocinato dal Comune di Torrazza Piemonte (per alcuni metri il percorso passa anche da questo Comune) e dall’Ente gestione delle Aree Protette del Po Torinese.

Le iscrizioni

La manifestazione si svolgerà nella giornata di domenica 20 maggio. Per aderire è possibile iscriversi online oppure nei punti raccolta al costo di 10 euro e sarà possibile anche in loco, il giorno della gara, a costo di 15 euro. Inoltre, per chi si iscrive prima è prevista la consegna dei pacchi gara il sabato precedente all’evento.

I percorsi

La manifestazione prevede tre percorsi. C’è quello da cinque chilometri e quello da dieci, in entrambi i casi il percorso non vede doppi passaggi sullo stesso territorio. C’è poi la «Passeggiata a sei zampe» con partenza alle 10.30 lungo tre chilometri. Tutti e tre i percorsi partono da piazza IV Novembre.

Il pacco gara

La grande novità è il pacco gara che comprende la maglia tecnica, la borraccia, la busta, acqua, pasta, buono sconto Bsf Sport da 30 euro, un buono per una lampada e gadget.

Per informazioni visitare la pagina Facebook, il sito internet oppure chiamare il numero 338/8992573.