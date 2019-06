L’incontro organizzato presso il Centro Diagnostico Affidea per parlare di senologia e prevenzione

“Senologia Clinica: un’altra prevenzione”

Si è tenuto nella giornata di giovedì 13 un appuntamento aperto al pubblico presso il Centro Diagnostico Affidea Nuova Lamp di Settimo dal titolo “Senologia clinica: un’altra prevenzione”.

Durante l’evento, che si è tenuto dalle 18:30 circa, si è parlato dell’importanza della prevenzione e di quanto possa essere decisiva la diagnosi precoce. Gli specialisti intervenuti hanno illustrato come si svolgono i percorsi diagnostici, ed in particolare della mammografia digitale con Tomosintesi e della risonanza magnetica mammaria. La Dott.ssa Grazia Ciccarelli, il Dott. Eugenio Zanon e la dott.ssa Andreis, Direttore Sanitario di Nuova Lamp, hanno presentato al pubblico le caratteristiche e le potenzialità del reparto di senologia.

I servizi Affidea

Affidea è un Gruppo specializzato nella diagnostica radiologica avanzata, nei servizi ambulatoriali polispecialistici e nella terapia oncologica, leader paneuropeo del settore. In Italia i centri Affidea sono 17 e si concentrano tra Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Lazio e Umbria. Erogano prestazioni in convenzione con i Servizio Sanitario Nazionale, in regime di solvenza e di convenzione con i maggiori fondi ed assicurazioni sanitarie private.

Affidea è il primo erogatore di prestazioni di diagnostica per immagini in Europa ad aver stabilito un nuovo paradigma della sicurezza del paziente grazie all’attuazione, in tutti i suoi centri, del Programma Dose Excellence durante le prestazioni di Tomografia computerizzata. Il monitoraggio della dose delle radiazioni ionizzanti somministrate al paziente durante gli esami e l’ottimizzazione dei parametri dei protocolli grazie da un software specializzato, favoriscono il giusto equilibrio tra la dose somministrata e la qualità diagnostica delle immagini.

Il ruolo della prevenzione

Oltre 524mila esami di diagnostica per immagini, circa 381mila visite specialistiche e 2,5 milioni di esami di laboratori l’anno, offrendo prestazioni cliniche di eccellenza e trattamenti all’avanguardia. La prevenzione gioca da sempre un ruolo fondamentale per la salute di ognuno di noi e Affidea gioca in questo senso un ruolo essenziale.