Gassino calcio, cambio in panchina: al posto di Giraulo c’è Giannini.

Gassino calcio

Calcio, cambio in panchina nel Gassino. La società guidata dal presidente Bongiorni infatti, ha deciso di interrompere il rapporto di collaborazione con mister Alessandro Giraulo. Al suo posto è stato “promosso” Enzo Giannini. Una scelta che arriva dopo l’ultima giornata di campionato, che ha visto la squadra, inpegnata nel campionato di Promozione, perdere in casa per 3 a 2.

Il prossimo impegno

Sulla panchina gassinese, dunque, domenica prossima ci sarà mister Giannini, coadiuvato nel ruolo in seconda d Federico Dell’Aquila, già Team Manager, e di preparatore atletico da Daniele Saraceno, che svolgerà il compito in contemporaneità con quello di giocatore. Il Gassino, che al momento occupa il terzultimo posto in classifica nel girone B di Promozione, a quota 11 punti, giocherà contro l’Esperanza, che di punti in classifica ne ha invece 12, uno in più.

I ringraziamenti della società

In un comunicato ufficiale il Gassino calcio ringrazia Alessandro Giraulo e il suo staff per il lavoro svolto fino ad oggi e esprime il “rammarico di non essere riusciti a far scoccare la scintilla utile a farsi forza nelle avversità. Resta assolutamente la stima e l’amicizia nei confronti di persone che si sono dimostrate encomiabili”.