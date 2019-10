Olisistem Start, questa mattina lo sciopero dei lavoratori: 400 posti a rischio.

Olisistem

In corso da questa mattina lo sciopero davanti ai cancelli Olisistem, in zona Cebrosa a Settimo. Si tratta di una mobilitazione nazionale, che riguarda anche gli stabilimenti di Roma e Milano. Da domani, infatti, partiranno altre mobilitazioni nelle due grandi città. Sono 400 i dipendenti a rischio in questa prima fase, solo sul territorio settimese.

La solidarietà delle Istituzioni

Sul posto sono intervenuti i consiglieri regionali Freidani del Movimento Cinque Stelle, Sarno del Pd. Semprer del Pd c’era anche Enzo Lavolta, vice presidente del Consiglio di Torino. Inoltre era presente anche l’assessore al Lavoro di Settimo Daniele Volpatto.

Assemblea sindacale

Alle 11 è cominciata un’assemblea sindacale, che ha visto coinvolti tanti lavoratori che oggi hanno preso parte alla mobilitazione. Si tratta di una situazione che sta creando graznde preoccupazione ed incertezza per il futuro.

