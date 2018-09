Nei prossimi giorni il ritorno sul mercato delle sigarette Yesmoke, prodotte a Settimo Torinese.

Sigarette Yesmoke, un nuovo corso dell’azienda

Anche se sotto un nuovo e già annunciato profilo societario, la Yesmoke è pronta a ripartire con la sua «avventura». Dopo i fatti giudiziari che hanno coinvolto i fratelli Gianpaolo e Carlo Messina, storici fondatori del brand e della fabbrica di sigarette made in Settimo, il passaggio di consegne alla nuova proprietà è ormai finalizzato.

A ottobre il ritorno sul mercato

Dopo l‘assenza dal mercato, dettata soprattutto dai tempi tecnici per la transizione societaria, a ottobre le «bionde» settimesi torneranno ufficialmente in commercio. Ma questa non è l’unica novità sulla vicenda Yesmoke. La Swiss Merchant Corporation, che lo scorso marzo si era aggiudicata la fabbrica di via San Giusto attraverso la newCo Tuxedo Srl, ha infatti nominato l’amministratore delegato che avrà il compito di guidare la società. Si tratta, in particolare, dell’imprenditore torinese Davide Giorgetto Actis, noto nel mondo dell’economia locale.

Lo stabilimento settimese

Il buon esito dell’amministrazione giudiziaria, dell’acquisizione da parte della nuova proprietà e il conseguente ritorno sul mercato delle sigarette Yesmoke, di fatto, costituiscono anche un’iniezione di fiducia sotto il profilo occupazionale. Lo stabilimento di via San Giusto che si estende su una superficie di 7000mq, infatti, occupa attualmente 28 dipendenti. Il lavoro si articola su due linee parallele totalmente automatizzate che utilizzano tecnologie avanzate e un rigoroso sistema di controllo di qualità sulle materie prime, sia durante la lavorazione, sia a prodotto finito.

I commenti

«L’azienda – conferma la proprietà – sta studiando nuovi “blend” ed è dotata di un laboratorio di analisi che le consente di non testare le sigarette sugli animali e di essere attiva nella ricerca di nuovi prodotti», spiega Francesco Caputo Nassetti, l’Amministratore delegato di Swiss Merchant Corporation. «Investire in ricerca vuol dire essere più competitivi e capaci di conquistare nuovi mercati, senza quella deriva di delocalizzazione che caratterizza molte imprese italiane».