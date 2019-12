Grande attesa, al Torino Outlet Village, per l’arrivo della simpatica astrologa di Radio DeeJay Ginny Chiara Viola. Appuntamento sabato 7 dicembre.

Torino Outlet Village

Ancora eventi al Torino Outlet Village in attesa dell’arrivo del Natale. Prosegue il lungo cartellone di appuntamenti organizzato dall’Outlet del lusso di via Torino, a Settimo. Durante il weekend del 7 e 8 dicembre -infatti – il polo commerciale alle porte di Torino dedica ai propri ospiti l’imperdibile promozione XMAS trade event. Tutte le boutique aderenti all’iniziativa proporranno alla clientela una serie di benefit esclusivi che potranno essere uno sconto, un omaggio o un welcome in negozio.

Arriva Ginny Chiara Viola

Sabato 7 dicembre l’appuntamento sarà con Ginny Chiara Viola, la nota astrologa di Radio DeeJay. Una voce nota agli appassionati della storica stazione radiofonica che, ogni venerdì, offre la classifica dei segni più hot del weekend in diretta. La simpatica e divertente voce di Radio DeeJay arriva al Torino Outlet Village per presentare “Il Nuovo Oroscopo Personale 2020”, il suo libro uscito lo scorso 24 settembre. Sarà l’occasione di incontrare l’astrologa e di acquistare, direttamente nel corso dell’appuntamento, il “manuale”.

L’incontro

Alle ore 18:00 da Casa Angelesi tutti gli appassionati di astrologia ed oroscopo avranno la possibilità di acquistare il libro e incontrare l’autrice, ascoltare i suoi preziosissimi consigli in tema di astri ed avere qualche succulenta anticipazione sul 2020 ormai alle porte.

Nel corso dell’aperitivo Ginny Chiara Viola darà inoltre dei piccoli tips che ognuno potrà mettere in pratica per leggere il proprio cielo. Durante il meet&greet con l’astrologa, scrittrice e non ultimo blogger, il suo blog Una parola buona per tutti con il suo linguaggio ironico e divertente è diventato un punto di riferimento per gli appassionai di oroscopo, Torino Outlet Village proporrà un delizioso aperitivo.

Formula libro + aperitivo 20 euro. Per partecipare all’iniziativa è necessaria la prenotazione al numero 011 19234780.

L’evento successivo è previsto per il 15 dicembre quando l’ospite d’onore sarà la star del Web Elisa Maino che presenterà il suo secondo libro ed incontrerà i suoi fan.