Un week end all’insegna dello shopping e dello sport al Torino Outlet Village.

Torino Outlet Village, ci sono gli sport days

Un weekend straordinario quello del 26 e 27 ottobre targato Torino Outlet Village. E’ dedicato principalmente agli appassionati delle attività sportive ma anche ai più modaioli.

Affiancato da CUS Torino, affezionato partner e sinonimo di garanzia e professionalità, Torino Outlet Village propone tante attività legate al mondo sport, per un fine settimana imperdibile all’insegna del divertimento e dello shopping a prezzi imperdibili.

Gli ospiti del polo del lusso che si trova alle porte di Torino, non solo bambini ma anche ragazzi ed adulti, potranno sfidarsi in tornei di calcio balilla e calcio tiro a segno carpendo qualche segreto dagli istruttori del CUS che si occuperanno della supervisione di tutte le attività.

Simulatori di realtà aumentata

Ai più tecnologici Torino Outlet Village permetterà di sperimentare la realtà aumentata attraverso dei simulatori. Per alcuni minuti si verrà teletrasportati su una pista di scii o su un campo da golf e si potrà vivere un’esperienza indimenticabile.

Domenica il torneo di pallacanestro

Inoltre per domenica 27 Torino Outlet Village e CUS Torino hanno organizzato per i ragazzi ospiti del Village un divertente torneo di pallacanestro. Squadre di 3 giocatori si sfideranno sul campo allestito ad hoc nell’ampio parcheggio. Alle prime 3 squadre che saliranno sul podio saranno destinati i premi offerti da Torino Outlet Village.

Spazio allo shopping

Oltre a potersi cimentare in tante iniziative divertenti, gli appassionati delle attività sportive ed in generale dello sportswear, che grazie alle tendenze dettate dai grandi marchi della moda internazionale ha conquistato anche gli stili e i look più classici creando outfit inediti e super trendy, potranno approfittare di imperdibili ribassi.

infatti fino al 27 ottobre, presso le insegne aderenti, sarà possibile approfittare di sconti eccezzionali anche del 50% su articoli selezionati.

Sarà così possibile rinnovare il proprio guardaroba per le proprio sessioni di sport e training ma anche acquistare quei capi più sporty per comporre look athleisure che rispondono alle tendenze dettate non solo dalle passerelle ma anche dallo streetstyle, nuova fonte di ispirazione per i più attenti alle mode.

Ancora una volta Torino Outlet Village si pone come uno dei principali player a livello territoriale in grado di offrire ai propri ospiti oltre a prezzi ed offerte assolutamente uniche ed imperdibili, anche attività collaterali di svago, all’insegna del divertimento, dell’aggregazione e dei sani principi.

