Allerta maltempo, danni in Collina nel Vercellese e in Canavese. Sono numerosi gli allagamenti in zona. Dal Chivassese, al Vercellese passando dal Canavese e dalla Collina. La pioggia insistente di queste ore sta causando disagi.

Allerta maltempo

A seguito della riunione tenutasi in Prefettura e come previsto dal Piano di emergenza della frana di Quincinetto in caso di allerta rossa per criticità meteorologica, la A5 è chiusa in entrambe le direzioni nel tratto Ivrea- Pont Saint Martin a partire dalle 17.30 di oggi, sabato 23 novembre.

Verolengo

A Verolengo un altra segnalazione. Infatti un palo Telecom pericolante è stato individuato a bordo strada in via del Veuchio nel sottopasso ex Molino Forno.

A San Raffaele Cimena

Aib sta monitorando il Po a San Raffaele Cimena.

A Cigliano

La Srada per Saluggia e strada Olmetto a Cigliano sono allagate.

Caluso

In via precauzionale, viste le insistenti piogge, sono state chiuse le seguenti strade comunali in frazione Rodallo di Caluso via Nuova per Caluso e strada Arè.

Mazzè e Vische

Allagata anche la strada che collega Mazzè a Villareggia. Usare prudenza percorrendo il tratto di strada.

A Vische invece allagamenti sulle strade per Cascina Pratoferro, Moncucco, Caffero e Ova.

