Biblioteca Archimede, la struttura di piazza Campidoglio si prepara a un’apertura straordinaria serale.

Biblioteca Archimede, la lettura vien di notte

Piccoli lettori crescono. Una lettura speciale da fare con mamma e papà tra cielo stellato e il mondo dei racconti. La Biblioteca Archimede di Settimo Torinese organizza una lettura per i piccoli che si svolgerà durante un’apertura straordinaria, in notturna. “La lettura vien di notte”, è questo il titolo della serata che si terrà venerdì 28 settembre prossimo con inizio alle 21. Come sempre, la partecipazione è libera e gratuita fino ad esaurimento posti.

L’evento educativo

Stimolare i bambini alla lettura è fondamentale, soprattutto se quest’azione parte fin dalla nascita. Le potenzialità della lettura sullo sviluppo cognitivo dei più piccoli sono state già ampiamente dimostrate da psicologi, ricercatori ed educatori. E’ proprio su questi obiettivi che la Biblioteca Archimede ha sempre un occhio di riguardo per i lettori più piccini. Questi momenti dedicati alle famiglie, che di solito sono organizzate un paio di volte l’anno, riscuotono un buon successo di pubblico.

Un’occasione da non perdere

L’evento è organizzato in collaborazione con le biblioteche dell’area Nord Est dello Sbam in occasione del BiblioPride, la Giornata Nazionale delle biblioteche. Le operatrici della biblioteca e le lettrici volontarie accoglieranno i bambini e i loro genitori nella Sala Ragazzi per proporre le letture degli ultimi libri acquistati e per presentare i progetti che animeranno la biblioteca durante il periodo autunnale.